"Bis" de Danny Loader na vitória do Porto B

O Porto B recebeu e venceu o Sporting da Covilhã, esta tarde, por 3-1, em jogo da 21ª jornada da II Liga.

Na primeira parte, ambas as equipa marcaram por grande penalidade. Os dragões abriram o marcador aos 29 minutos, por Danny Loader, e Diogo Almeida empatouaos 37 minutos da mesma maneira.

Silvestre Varela foi lançado por Folha na segunda parte e marcou o golo que deu vantagem ao Porto, aos 53 minutos da partida. Já perto do fim, no último lance do jogo, o inglês Loader fez o segundo num contra-ataque, aos 94 minutos.

Com este resultado, o Porto B sobe ao sétimo lugar, com 31 pontos, ainda que à condição, porque há adversários que ainda não jogaram, enquanto que o Covilhã está no 16º lugar, com 18 pontos, em lugar de "play-off" de descida.