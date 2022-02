Pako Ayestarán diz que pode ser "o pior momento" para defrontar o Benfica

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, acredita que este pode ser "o pior momento" para defrontar o Benfica. O técnico espanhol acredita que as águias "estão feridas no seu orgulho" e vão dar uma resposta forte.

"Muitas vezes, quando uma equipa grande não está bem e vem de um resultado negativo, é o pior momento para ter como adversário. Estão feridos no seu orgulho e querem demonstrar que a realidade deles é outra. Seria um erro da nossa parte pensar que um atual momento do Benfica poderia colocar-nos as coisas mais fáceis", diz, antes de continuar.

"Estamos cansados de ver equipas grandes passarem por momentos difíceis e todos sabemos que têm potencial e qualidade para trocar isso a qualquer momento", explica.

O técnico diz que o que "mais preocupa é estar equilibrado, porque se só pensas em defender, não é fácil, mas não é tão difícil, o difícil é defender para poder atacar e isso é o que mais nos preocupa. Que posicionamento e quantos jogadores temos de ter atrás da bola para sermos logo capazes, quando recuperarmos, de termos oportunidade de chegar à baliza contrária".