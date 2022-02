Nota 2 para André Narciso. “Penálti a favor do Sporting não existe”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 a André Narciso, árbitro do Sporting - Famalicão. “Penálti a favor do Sporting não existe” e grande penalidade a favor do Famalicão deveria ter sido repetida por invasão da área por parte de Feddal.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que no lance aos 3 minutos, “Marin joga de forma evidente a bola, Paulinho cai depois, após um contacto perfeitamente normal”. Erro do árbitro, não era grande penalidade.

Já aos 44 minutos, Porro tropeça, derruba Pepê Rodrigues e faz cair o jogador. Não há contacto com a bola e, por isso, grande penalidade bem assinalada.

Aquando da marcação, Feddal invade a área e, por isso, o penálti – entretanto desperdiçado por Banza – “deveria ter sido repetido”.

Na segunda parte, Matheus Nunes reclamou mão de Ivo Rodrigues, mas não há.

Também no segundo tempo é “bem exibido” o amarelo a Porro – que o retira da partida do Dragão na sexta-feira.

Nota ainda para André Narciso ter sido muito pressionado, especialmente pelos jogadores do Sporting.

Assim, nota 2 para o árbitro que esteve em Alvalade.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Famalicão por 2-0.