Com clássico à vista, Porto e Sporting têm vários jogadores em risco de castigo

FC Porto e Sporting defrontam-se na próxima jornada, num clássico que poderá ser decisivo nas contas do título. Antes, as duas equipas ainda têm uma jornada por disputar, com muitos jogadores em risco para o clássico e que podem levar a uma gestão diferente por parte de Sérgio Conceição e Rúben Amorim, quer nos onzes iniciais, quer no decorrer dos jogos.

Resta perceber qual será a abordagem de Amorim e Conceição: se arriscarão nesta jornada e ficarem com menos opções para o clássico, ou se farão já alguma gestão do plantel e com o risco de se apresentarem com um onze inicial menos forte do que o habitual.

Rúben Amorim garante que não fará poupanças frente ao Famalicão: "O mais importante é chegar ao Dragão, no mínimo, com seis pontos de diferença. O resto, se algum jogador não puder ir, não vai".

Já Conceição também dá a entender que vai arriscar entrar na máxima força em Arouca: "Estamos atentos não à gestão específica dos cartões, mas sim às viagens que os jogadores tiveram na seleção e ao tempo de treino. Fazemos a preparação como se fosse um jogo de Champions. Não estou a pensar no jogo a seguir, mas sim no jogo de Arouca que é mais importante".

O FC Porto joga primeiro, às 19h00, em casa do Arouca, enquanto que o Sporting-Famalicão está marcado para as 21h30. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.