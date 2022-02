Benfica derrota Sporting e reforça liderança

O Benfica foi a Alcochete vencer o Sporting, por 1-0, em partida da jornada 5 da fase de campeão do campeonato de futebol feminino.

As leoas pressionaram mais, mas o único golo da partida foi apontado por Jéssica Silva, ao minuto 74, após assistência de Clóe Lacasse.

Nos descontos, Kika Nazareth ainda desperdiçou uma grande penalidade para as encarnadas nos descontos.

Com este triunfo, o Benfica reforça a liderança no campeonato com cinco vitórias em cinco jogos (15 pontos). Já o Sporting mantém os nove pontos.

Também nesta jornada, destaque para a derrota do Sp. Braga (0-2) diante do Marítimo.