Armando Evangelista: "As individualidades fizeram a diferença"

Armando Evangelista, treinador do Arouca, gostou da primeira parte da sua equipa frente ao FC Porto e acredita que o jogo foi decidido pelas individualidades.

"Defrontamos a melhor equipa, que é quem vai em primeiro lugar. São muito intensos, sabíamos as dificuldades. Nos primeiros 45 minutos fomos exemplares, muito organizados, sabendo onde e como é que poderíamos procurar espaços para poder sair e criar perigo. Fizemos isso algumas vezes. Foi uma primeira parte decisiva", considera, à Sport TV.

No entanto, o nulo é desfeito com um remate de longe de Vitinha. Armando Evangelista considera que as individualidades fizeram a diferença.

"O FC Porto ia entrar muito forte na segunda parte, estavamos preparados para isso, mas as individualidades fazem a diferença, o primeiro golo desbloqueia o jogo, é um remate de fora da área. As individualidades fizeram a diferença e notou-se na segunda parte", termina.