Petit renova com o Boavista até 2024

O treinador Petit renovou contrato com o Boavista por mais uma temporada, dois meses depois de ter voltado ao Bessa e de ter assinado até 2023. Petit fica agora com contrato válido por mais duas épocas, até 2024

"Sou uma pessoa da casa, conheço a história do Boavista, é uma aposta na continuidade. Não sou o mesmo do que quando saí, estou mais experiente e conhecedor da realidade do futebol português. Sabemos o que queremos para o futuro e vai ser uma aposta na formação. Acima de tudo estou feliz por estar em minha casa, é um voto de confiança da administração", afirmou o técnico.

O acordo foi anunciado ao lado do presidente Vítor Murta, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do 14.º classificado, com 19 pontos, frente ao Vizela, 11.º, com 22, no domingo, às 15h30, no Estádio do Bessa, no Porto, para a 21.ª jornada do campeonato.