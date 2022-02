Famalicão quer os três pontos contra o Sporting

O Famalicão quer “conquistar os três pontos” contra o Sporting, garante o treinador.

“Vamos entrar para competir, para conquistar os três pontos”, refere Rui Pedro Silva.

O técnico famalicense afirma que a sua equipa vai “defrontar uma excelente equipa”.

“Olhando ao desempenho em toda a época, o Sporting é a equipa com um jogo mais padronizado. Se isso faria com que fosse simples identificá-lo, a verdade é que o torna mais forte. E a sua liderança mostra que estão juntos e unidos. No entanto, esse tipo de exigência também nos cria um desafio aliciante”, acrescenta.

A ideia é, “se possível, sem sofrer golos (…) ter bola e procurando ferir o adversário”.

O Famalicão vai defrontar o campeão nacional sem cinco jogadores: Dolcek, que acusou positivo à Covid-19, Pedro Marques, que está emprestado pelo Sporting, e Diogo Figueiras, Rúben Lima e Heriberto, que estão lesionados.

O Sporting - Famalicão joga-se este domingo a partir das 20h30. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.