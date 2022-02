Arouca quer “surpreender” FC Porto

O treinador do Arouca quer surpreender o FC Porto e, por isso, prefere “arriscar para ganhar”, do que ter “medo de perder”.

“Preferimos encarar o jogo a arriscar para ganhar, do que com medo de perder. Se tivermos receio estamos mais perto de não somar nada. Só com audácia e atrevimento podemos criar desconforto ao FC Porto. É possível tirar pontos ao líder do campeonato”, refere Armando Evangelista.

O técnico arouquense admite que o FC Porto “não é o adversário ideal para reverter o ciclo menos bom”, mas, “por outro lado, pode ser um fator de motivação acrescida”.

Evangelista aproveitou para deixar elogios aos dragões: Têm “muita presença na área, forte na intensidade e na reação à perda de bola”.

Luis Diaz já não está, mas o treinador do Arouca desvaloriza lembrando que os azuis e brancos têm “20 e tal atletas de grande qualidade. As dificuldades que teríamos com o Luis Díaz vamos ter com outros, que certamente vão querer mostrar-se ao treinador para amarrar um lugar”.

Fernando Castro, Sema Velázquez e Oday Dabbagh são baixas confirmadas, enquanto Pedro Moreira já está recuperado. Já os reforços de inverno ainda não devem estar disponíveis.

O Arouca - FC Porto está marcado para este domingo, a partir das 18h00.