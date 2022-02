Pepa está "ansioso por um dos dérbis mais fascinantes do país" frente ao Braga

Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, espera que o ambiente criado no Estádio D. Afonso Henriques jogue a ser favor num "dos dérbis mais fascinantes do país", frente ao Braga.

"Espero um ambiente fantástico. É um dos dérbis mais fascinantes do país. Senti um apoio tremendo em Braga. Em nossa casa temos sentido esse apoio tremendo e por isso conto com apoio forte do princípio ao fim do jogo. É um jogo especial, não é mais um jogo. Aqui vai ser muito mais quente do que na primeira volta em Braga. Estamos ansiosos pelo começo do jogo", começou por dizer.

O técnico quer ver a "atitude competitiva" que considera que tem faltado à equipa.

"Temos que olhar para nós, temos é que ter atitude competitiva em campo. Eu sou o primeiro a compreender um mau passe, uma má receção ou um golo falhado. Não podemos é baixar os ombros e essa atitude competitiva tem faltado. Temos de ser outra vez assim. A felicidade procura-se com atitude competitiva", atira.

Sobre o Braga, Pepa considera ser "uma equipa bem orientada, com vários jogadores a trabalharem juntos há algum tempo".

O dérbi entre Vitória de Gumarães e Sporting de Braga joga-se no Estádio D. Afonso Henriques, no sábado, às 20h30.