​Paços de Ferreira negoceia saída de João Pedro para a Turquia

O Paços de Ferreira está a negociar com os turcos do Kocaelispor a transferência do avançado João Pedro, sabe a Renascença.

O avançado, de 25 anos, está sem espaço nas opções de César Peixoto depois do mercado de janeiro, com as chegadas de N'Dri Koffi e Adrián Butzke, que se juntam a Denilson Jr. na lista de opções para ponta de lança.