Estoril chegou a acordo com Ferro, mas regulamento não permitiu contratação

O diretor desportivo do Estoril confirma que tinha acordo com Ferro para o empréstimo do jogador. Negócio não avançou porque Benfica já tinha máximo de atletas cedidos.

Pedro Alves, em declarações ao Canal 11, contou todos os pormenores: “Havia interesse total e tive autorização do Benfica para falar com o jogador e ele não queria ir para fora. Depois de um ano menos feliz no Valência, ele queria relançar a sua vida dentro de portas. Falei com o atleta, agente, chegámos a um 'entendimento'”.

No entanto, quando falou com o Benfica, Pedro Alves e os encarnados perceberam que a equipa da Luz já tinha atingido o limite (seis) de jogadores emprestados para esta época.

São estes: Nuno Santos (Paços),Tiago Dantas (Tondela), Tiago Araújo (Arouca), Vukotic (Boavista), João Ferreira (Vitória SC) e Chiquinho (Sp. Braga).

O diretor dos canarinhos aproveita para negar que Ferro tenha feito exames médicos.

Ferro foi, entretanto, cedido ao Hajduk Split, da Croácia.