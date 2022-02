Artur Soares Dias na "jarra", depois de erro na Luz

Artur Soares Dias não está nomeado para qualquer jogo da 21.ª jornada da I Liga ou da II Liga. O Conselho de Arbitragem também não o designou para as funções de videoárbitro em qualquer das partidas do escalão principal.

A ausência de Soares Dias acontece depois da sua prestação no Gil Vicente-Benfica, em que lhe foi apontado um erro grave no juízo de um lance em que anulou um jogada de golo dos encarnados, inviabilizando a intervenção do VAR.

Paulo Pereira, VAR Bola Branca, avaliou o desempenho de Soares Dias com nota negativa, devido, precisamente, a essa decisão. Os responsáveis do Benfica, nomeadamente Rui Costa e Nélson Veríssimo, criticaram a ação do árbitro, num jogo que os encarnados perderam, por 1-2.

Veja o lance que causou polémica no Benfica-Gil Vicente