Sp. Braga já recebeu bilhetes em falta do V. Guimarães

Depois de uma primeira queixa, o Sp. Braga anunciou que o V. Guimarães disponibilizou os restantes 700 bilhetes requisitados pelo clube arsenalista para o dérbi minhoto de sábado, na Cidade Berço.

Os guerreiros do Minho chegaram a efetuar uma exposição à Liga devido à postura do clube rival referindo ter recebido apenas 800 bilhetes (já vendidos na totalidade), faltando, por isso, os tais 700 ingressos para perfazer 5% da capacidade do Estádio D. Afonso Henriques.

Ultrapassado o impasse, o Braga refere que os bilhetes disponibilizados são destinados à Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos, na qual a aquisição do ingresso para o jogo é feita de forma unitária.