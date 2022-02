Nota 2 para Gustavo Correia. “Neto faz falta para penálti sobre Afonso Sousa”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 a Gustavo Correia, árbitro do Belenenses SAD – Sporting. Este novo árbitro internacional “ainda está muito verde”.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que ao minuto 44 ocorreu uma jogada estranha: “Neto toca a bola, escorrega e atinge Afonso Sousa. Seria pontapé de penálti a favor da Belenenses SAD”.

Na primeira parte, aos 20 minutos “houve um pequeno desaguisado entre Sithole e Matheus Nunes e o jogador do Sporting não respeitou as indicações do árbitro”. “O árbitro perdeu a autoridade e a partir daí os jogadores do Sporting passaram constantemente a protestar”.

Aos 39 minutos, Safira, da Belenenses SAD, “devia ter visto segundo cartão amarelo”. Já o amarelo a Lukovic é injusto, “não existiu falta”.

Na segunda parte, o árbitro teve um “trabalho extraordinariamente fácil” e só teve alguns amarelos para mostrar.

Nota para o facto de o amarelo a Neto no segundo tempo ser injusto.

O árbitro “não conseguiu brilhar”, teve o erro grave no lance do penálti de Neto e, por isso, tem nota 2.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu a Belenenses SAD por 4-1.