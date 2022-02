Famalicão empresta Ofori ao Ashdod de Israel

Lawrence Ofori vai jogar nos israelitas do Ashdod até ao final da temporada, por empréstimo do Famalicão.

O médio-ofensivo ganês sai na perspetiva de ter uma utilização mais regular. Lançado em 10 jogos esta temporada, Ofori viu o seu espaço no plantel ainda mais reduzido, após as movimentações do mercado de janeiro, em que o Famalicão integrou na equipa João Carlos Teixeira e Gustavo Assunção.