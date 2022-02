Sp. Braga e Benfica em vantagem na Taça da Liga

O Sp. Braga e o Benfica estão em vantagem nas meias-finais da Taça da Liga de futebol feminino depois de derrotarem Sporting e Famalicão, respetivamente.

As arsenalistas derrotaram as leoas por 3-2 no estádio 1.º de Maio.

Pelas guerreiras do Minho marcaram Myra Delgadillo, Carolina Mendes e Anouk Dekker. Já pela equipa de Alvalade descontou Diana Silva, que bisou.

Já o Benfica venceu o Famalicão, por 1-0, com golo de Cloé Lacasse, com passe de desmarcação de Kika Nazareth e assistência da estreante Jéssica Silva.

A segunda mão está marcada para 9 de março.