Rio Ave derrota Covilhã e sobe ao pódio

O Rio Ave venceu o Sp. Covilhã, por 3-1, em partida em atraso da jornada 16 da II Liga.

Os golos vilacondenses foram apontados por Aziz, de grande penalidade, e Zé Manuel, que bisou.

Já pela turma serrana ainda empatou Diogo Almeida, em cima do intervalo.

Com este triunfo, o Rio Ave sobe ao pódio da classificação, agora com 37 pontos e ainda um jogo em atraso, em Chaves. Já o Covilhã é 15.º classificado, com 18 pontos.

A partida tinha sido adiada a 31 de dezembro devido a um surto de Covid-19.