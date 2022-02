Ricardo Soares: "Fizemos um jogo brilhante"

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, acredita que a sua equipa fez um jogo brilhante no Estádio da Luz, destaca a entrada forte da sua equipa e admite que aproveitou a intranquilidade do Benfica, com assobios das bancadas.

"Fomos muito fortes e tivemos uma grande personalidade. Não é fácil chegar aqui e impor o nosso jogo. Teríamos de ter uma grande organização, isso aconteceu. Fizemos o nosso jogo, sabíamos que poderíamos intranquilizar o Benfica se fizessemos golo primeiro e os assobios poderiam acontecer. Foi um jogo brilhante, os jogadores foram inexcedíveis no trabalho e vontade de vencer", disse, à BTV.

O técnico assume que Artur Soares Dias apitou "muito cedo" o lance do golo anulado ao Benfica e diz que era importante marcar primeiro.

"A entrada era fundamental. O Benfica ia entrar forte, mas fomos agressivos e tirámos a bola ao Benfica, que é onde eles são muito fortes. Se o Benfica marcasse primeiro, seria muito difícil mudar isso. Em relação ao lance, o árbitro apitou muito cedo, é claro isso. Pela sua força e qualidade, com este público a apoiar, sabíamos que se eles marcassem primeiro seria difícil", atira.

O Gil Vicente está no quinto lugar do campeonato, em posto de qualificação europeia, mas Ricardo Soares mantém-se cauteloso a perspetivas o futuro.

"Os adeptos podem estar bastante felizes, nós também estamos e não escondemos. Mas temos os pés assentes na terra. É extremamente difícil, mas agrada-me ver os jogadores a jogar desta forma, roçamos o brilhantismo", termina.