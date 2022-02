Nota 2 para Artur Soares Dias. "Golo mal anulado ao Benfica"

Paulo Pereira, o videárbitro Bola Branca, dá nota 2 à exibição da equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias na vitória do Gil Vicente por 2-1 em casa do Benfica. A nota negativa justifica-se com o golo mal anulado ao Benfica.

"O golo anulado aos 7 minutos tem influência direta no resultado. Não se vê razão aparente para o golo anulado. Lucas cai, não foi por ação do Vertonghen, é impossível. Foi uma má decisão. Acredito que se apercebeu logo que tenha errado. A prudência aconselharia a deixar seguir a jogada e, depois, o VAR validaria, ou não. Parece-me evidente que há uma má decisão, Vertonghen não faz falta", analisa.

O especialista em arbitragem que Artur Soares Dias esteve exigente no critério, mas a exibição fica marcada pelo golo mal anulado. "Esteve exigente, mas correto", explica.

Dentro de campo, o Gil Vicente venceu por 2-1.