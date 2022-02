O Leixões derrotou o Mafra, por 2-0, em partida da jornada 16 da II Liga.

A equipa vinha de um empate e de uma derrota.

Os golos foram apontados por Léo Bolgado e Thalis.

As duas equipas terminaram reduzidas a 10 jogadores: primeiro Boukholda, do Mafra, e depois Gustavo França, do Mafra.

Com este triunfo, o Leixões sobe aos 25 pontos, menos um que o Mafra.