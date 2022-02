Javi García testa positivo à Covid-19

Javi García está infetado com Covid-19. O Boavista comunicou, esta quarta-feira, que o jogador espanhol testou positivo e está em isolamento.

Ausente das opções desde meados de janeiro, devido a problemas físicos, Javi García terá de cumprir sete dias de isolamento e ficará também fora do jogo vom o Vizela, no domingo, a contar para a ronda 21 do campeonato.

O Boavista jogou nos Açores, com o Santa Clara, na terça-feira, mas o espanhol não viajou com a equipa. Javi está assintomático e aguarda alta para poder voltar ao ativo.

A época do internacional espanhol tem sido muito condicionada, por questões físicas. Javi García, que completa 35 anos a 8 de fevereiro, foi utilizado em 12 jogos.