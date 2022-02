Futebol é "eficaz" em melhorar fatores de risco de crianças com excesso de peso

Investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) concluíram, num estudo que envolveu 40 crianças com excesso de peso acompanhadas em hospitais do Porto, que o futebol é uma "estratégia eficaz" para melhorar fatores de risco cardiovascular.

Em declarações à agência Lusa, Carla Rego, médica pediátrica e professora da FMUP, afirma que o estudo, publicado na revista internacional "Progress in Cardiovascular Diseases", visava "investigar os efeitos do futebol na obesidade infantil".

"O interesse do futebol prende-se com alguns aspetos muito particulares desta modalidade. A primeira é o impacto que tem em termos de mobilizar vontades na população, é uma modalidade que mexe com as pessoas e é fácil de ser aceite. Segundo, porque é relativamente barata em termos de prática e terceiro porque é uma modalidade à escala mundial", explica.

O estudo, financiado pela UEFA e também desenvolvido por investigadores da Faculdade de Desporto (FADEUP) e da Faculdade de Farmácia (FFUP), envolveu 40 crianças com excesso de peso acompanhadas numa consulta de pediatria por excesso de peso e obesidade em hospitais do Porto (CUF e Hospital de São João).

"Antes de se iniciar qualquer tipo de intervenção, fizemos uma avaliação do estado de nutrição, em que caracterizamos a composição corporal, caracterizamos o desenvolvimento sexual porque durante a puberdade há mudanças que são precisas ter em conta, fizemos analises para avaliar marcadores metabólicos e aplicamos inquéritos da vertente psicossocial", esclarece Carla Rego, também investigadora do CINTESIS (Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto).