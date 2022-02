V. Guimarães. Bruno Gaspar feliz por regressar onde foi feliz

O defesa direito Bruno Gaspar está de regresso ao Vitória Guimarães. O jogador, que vem envolvido no negócio Marcus Edwards com o Sporting, diz estar muito feliz.

"É sempre bom regressar onde fomos felizes. Ainda estão aqui muitas pessoas do meu tempo. Alguns já não exercem as mesmas funções, casos do Moreno e do Douglas, mas é sempre bom recordar os sítios onde fui feliz. Já tinha muitas saudades do ambiente, da pressão, dos adeptos, do clube. Estou muito feliz”, disse ao site do clube.

O experiente atleta acredita que “é sempre bom haver um equilíbrio, tanto os mais velhos ajudam os mais novos, mas nós também acabamos por descobrir coisas novas com os mais novos e formamos este grupo unido."

Sobre o momento do Vitória, Bruno Gaspar lembra que já passou “por vários momentos como aquele que a equipa está a passar agora, não vivi só momentos positivos. Também passei por fases negativas e conseguimos sempre vir ao de cima, ultrapassar essas fases más e vou tentar transmitir essa mensagem ao máximo, dentro da responsabilidade que tenho”.

Bruno Gaspar vai lutar por um lugar no onze com João Ferreira. Sacko foi transferido no último dia de mercado.