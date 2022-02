Académica recebe proposta de compra pela SAD e vai convocar os sócios

A Académica anunciou, em comunicado, que recebeu uma proposta para a aquisição de 49% da SAD e, pior isso, vai convocar uma Assembleia-Geral extraordinária para que os sócios decidam o futuro do clube de Coimbra, que atualmente disputa a II Liga.

"A Direcção da Associação Académica de Coimbra vem informar que recebeu uma proposta formal para aquisição de 49% do capital social de uma SAD, caso seja do interesse dos seus associados a alteração do modelo societário actual", pode ler-se.