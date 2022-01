Samuel Lino no Atlético? "Se a direção entender que é um bom negócio, terá o meu apoio"

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, encara com naturalidade a possível saída de Samuel Lino para o Atlético de Madrid. O técnico dos gilistas deixa a decisão para a direção do clube.

"É o preço do sucesso. Os nossos jogadores de certeza que são procurados por clubes de maior dimensão, não faço disso um bicho de sete cabeças. Se direção entender que é um bom negócio, terá sempre o meu apoio. Clubes vivem de saúde financeira, penso desta maneira", disse, em conferência de imprensa.

O técnico de 47 anos, que cumpre a segunda época no Gil Vicente, diz que o seu objetivo é ajudar os jogadores a melhorarem para darem o salto para clubes maiores.

"Gosto de me focar no que controlo, que é motivar os jogadores para se tornarem-se melhores. Temos o Samuel, mas temos mais com qualidade tremenda. Queremos que eles dêm o salto. A minha função é conseguir que os jogadores melhorem as suas capacidades e sejam mais-valias para o clube. Essa é a minha função, é um princípio meu. Podemos sempre ajudar e dar caminhos aos jogadores", diz.

Samuel Lino, de 22 anos, está na sua terceira época no Gil Vicente. Esta temporada, leva oito golos e três assistências em 23 jogos disputados.

A Renascença sabe que Samuel Lino está perto de ser reforço do Atlético de Madrid, mas há ainda a possibilidade do brasileiro ficar em Barcelos até ao fim da época. O FC Porto esteve também interessado no avançado para substituir Luis Díaz, mas os "colchoneros" são favoritos a fechar a sua contratação.