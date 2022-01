Ricardo Soares quer Gil Vicente em "nível elevadíssimo" em casa do Benfica

O treinador Ricardo Soares afirmou a ambição do Gil Vicente em chegar ao Estádio da Luz e impor o seu jogo diante do Benfica, quarta-feira, na 20ª jornada da I Liga de futebol.

Com apenas uma derrota (em casa, com o Sporting, 3-0) nas últimas dez jornadas, o Gil Vicente enfrenta um Benfica que vem de perder a Taça da Liga com os leões, no sábado.

“Antevejo um jogo difícil contra uma excelente equipa, habituada a lutar pelo título e internamente por todas as competições em que entra, é um grande do nosso futebol e que dispensa apresentações”, disse o técnico na antevisão da partida.

Ricardo Soares considera ser “mais um grande desafio” chegar ao reduto dos ‘encarnados’ e “impor” a forma de jogar dos gilistas, ainda que a sua equipa “não possa esquecer a qualidade do Benfica - em termos exibicionais pode não estar tão forte, mas o Benfica é o Benfica”, notou.

O treinador considerou também que a perda de um troféu para um rival pode significar um Benfica a encarar o jogo com o Gil Vicente como uma “grande oportunidade para dizer que é uma equipa grande e a querer entrar com tudo no jogo”.