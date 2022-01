O Estoril contrata Jordi Mboula por empréstimo do Maiorca.

Os canarinhos ficam com opção de compra de 80% do passe no final da época por este extremo de 22 anos.

Mboula foi formado no FC Barcelona, clube de onde saiu em 2017 para o Mónaco. Depois Cercle Brugge, Huesca e Maiorca.

O jogador vem “compensar” a saída de Chiquinho para o Wolverhampton.