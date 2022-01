Jô Batista reforça ataque do Chaves

Jô Batista é reforço do Desportivo de Chaves. Ao que a Renascença apurou, o ponta de lança já tem acordo e vai trocar o Covilhã pelos transmontanos.

Melhor marcador dos serranos, com sete golos, Jô alarga as opções de Vítor Campelos no centro do ataque, juntando-se a Platiny e Patrick.

O ponta de lança será mais uma peça do Chaves na luta pelo regresso à I Liga. A equipa não perde há seis jornadas e está a aproximar-se dos lugares de promoção.

Jô, de 26 anos, cumpre a primeira época na Europa. Marcou sete golos, em 25 jogos pelo Covilhã, que o contratou ao Juventus de Jaruagá, dos escalões secundários do Brasil.