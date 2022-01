Famalicão recebe lateral-esquerdo croata do Hajduk Split

Ivan Dolcek reforça o Famalicão, por empréstimo do Hajduk Split. O clube croata anuncia acordo e informa que o Famalicão tem opção de compra, no final da temporada.

Antes de viajar para Portugal, Dolcek renovou contrato com o Hajduk Split até 2024. Dolcek é lateral-esquerdo, tem 21 anos, e cumpria a terceira época no clube. Formado no Slaven, transferiu-se em 2019/20 para o Hajduk Split, 4.º classificado da liga croata, para onde seguiu Ferro, por empréstimo do Benfica.

Rui Pedro Silva passa a contar com três laterais-esquerdos: Dolcek, Rúben Lima e Adrián Marín. O espanhol está lesionado e não é conhecida a extensão do problema.