Casa Pia derrota Penafiel e apanha Benfica B na frente

O Casa Pia venceu o Penafiel, por 2-0, em partida da jornada 20 da II Liga.

Os golos dos “gansos” foram apontados por Godwin Saviour e Carnejy Antoine.

Com este triunfo, e aproveitando a derrota do líder Benfica B, o Casa Pia apanha os jovens encarnados no primeiro lugar do campeonato.

As duas equipas vão, precisamente, encontrar-se na próxima jornada, em partida marcada para sexta-feira.

Já o Penafiel sofreu a quarta derrota nas últimas seis jornadas e mantém os 27 pontos, no nono lugar.