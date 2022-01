Vasco Seabra. “Levámos o resultado até ao fim”

O treinador do Marítimo estava satisfeito com a partida feita pela sua equipa no Dragão, apesar da derrota (2-1).

“Sinto um orgulho muito grande. Fizemos um jogo competitivo e levámos o resultado até ao fim. A espaços criámos dificuldades. Estivemos melhor na segunda parte do que na primeira, onde tivemos alguma dificuldade para ligar o jogo, mas tivemos uma oportunidade flagrante. No segundo tempo dividimos mais o jogo, tivemos melhores posicionamentos e os jogadores entregaram-se e mostraram que são capazes de competir ao mais alto nível”, disse Vasco Seabra.

O técnico insular destacou o espírito da equipa: “A equipa gosta de competir e trabalha muito. Tem um espírito fantástico e somos uma família. Lutamos internamente para sermos competitivos nos jogos. Quisemos conquistar os três pontos num campo difícil. Jogámos para a frente e chegámos à baliza”.

O mercado de transferências fecha esta segunda-feira e, segundo Seabra, tudo é possível: entradas ou saídas. “Podemos perder alguém e estamos abertos a alguma situação que possa trazer competitividade”.