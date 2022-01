O Tondela derrotou, com reviravolta, o Portimonense, por 2-1, em partida da jornada 20 da I Liga.

Os algarvios marcaram primeiro, por Angulo, mas os beirões deram a volta ao marcador, com tentos de Undabarrena e Boselli.

Com este triunfo, o Tondela subiu aos 20 pontos, mais quatro que o Famalicão (menos um jogo), primeira equipa em zona de despromoção. Já o Portimonense está no oitavo lugar, com 25 pontos.

Veja o resumo da partida: