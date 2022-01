Pedro Ganchas troca Benfica B por Paços Ferreira

O defesa-central Pedro Ganchas deixa o Benfica B, da II Liga, e reforça o Paços de Ferreira, do principal escalão.

De acordo com as informações apuradas pela Renascença, a saída dos encarnados para os castores será em definitivo. Ganchas deverá assinar um contrato de três temporadas e meia.

Ganchas, de 21 anos, somava esta época 11 partidas e um golo pela equipa B. Já na época passada participou em 21 jogos e fez três golos.

O Paços de Ferreira procurava um defesa-central depois da lesão grave de Flávio Ramos, o que deixou César Peixoto apenas com três opções para o eixo da defesa: Maracás, Marco Baixinho e Nuno Limo.

O Paços, que joga na segunda-feira em casa do Estoril, às 19h00, está no 14º lugar da I Liga, com 19 pontos.

[Atualizado às 17h25]