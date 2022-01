Famalicão e os reforços Gustavo Assunção e Diogo Queirós para potenciar

O treinador do Famalicão confirma que está pronto para utilizar e potenciar Gustavo Assunção e Diogo Queirós, dois ativos que estavam emprestados, mas que vão regressar ao clube agora no mercado de inverno.

“Se nós contamos com jogadores como o Gustavo [Assunção] ou o Diogo Queirós que são ativos do clube, são bons jogadores, compete-me a mim potenciá-los e utilizá-los em prol da equipa e em prol do nosso jogo. Se o Diogo vier é um jogador que foi capitão do FC Porto, foi capitão de seleção e campeão europeu pelos sub-21, obviamente que é um jogador com um histórico que o poderá beneficiar. Se chegar cá, vai competir com os outros para conquistar um lugar na equipa”, disse Rui Pedro Silva.

O técnico aproveitou para explicar a postura do Famalicão neste mercado de transferências.

“Se o Famalicão não está tão ativo neste mercado de janeiro, é porque tanto a administração como eu sentimos que o Famalicão tem um grupo de jogadores competentes para o nosso plantel e para o nosso jo