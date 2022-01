Braga vence dérbi do Minho

O Sp. Braga venceu na receção ao rival minhoto Moreirense por 2-0, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, que resolveu com golos anotados na segunda parte.

Após o nulo verificado ao intervalo, os arsenalistas, comodamente instalados no quarto lugar, entraram melhor na segunda parte e adiantaram-se logo aos 48 minutos, por Al Musrati, tendo ampliado aos 72, por Ricardo Horta, na conversão de uma grande penalidade, frente a um Moreirense que somou o terceiro encontro sem vencer, segunda derrota consecutiva.

Com esta vitória, o Sp. Braga ocupa o quarto lugar, com 38 pontos, menos seis do que o Benfica, terceiro, e mais oito do que o Gil Vicente, quinto, enquanto o Moreirense está em zona de descida, na 17.ª e penúltima posição, com 16 pontos.

Veja o resumo da partida: