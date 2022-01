Nota 3 para Manuel Mota. "Bem tecnicamente, mal disciplinarmente"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, atribuiu nota 3 a Manuel Mota, juiz da final da Taça da Liga, entre Benfica e Sporting.

O comentador e ex-árbitro foi muito crítico para com o comportamento de técnicos, suplentes e jogadores de ambas as equipas, que tornaram "muito difícil" o trabalho de Manuel Mota.

"Manuel Mota esteve muito bem em termos técnicos, acertou em todas as decisões. A nível disciplinar esteve mal. Os jogadores sentiram a permissividade", assinalou.

Aos 13 minutos, o árbitro fez "muito bem" em não ter mostrado amarelo a Ricardo Esgaio por uma falta sobre Grimaldo e por ter dado um "raspanete" a João Mário, "que se excedeu nos protestos". Logo depois, em dois lances seguidos na área do Benfica, um com Pedro Gonçalves e outro com Sarabia, "em nenhum houve falta".

"O cartão amarelo a Neto aos 34 minutos é perfeitamente legítimo. Ele ia ser ultrapassado e deixou o corpo, foi à procura do adversário. De lamentar o comportamento de Nuno Santos, que nas imagens televisivas vê-se que insulta de forma muito grave Everton. O videoárbitro não pode intervir quando se trata de ações verbais, mas é claro que Nuno Santos não devia continuar no relvado", criticou Paulo Pereira.

Ambiente quente também na segunda parte



Também aos 46 minutos, logo a seguir ao intervalo, Manuel Mota "podia ter agarrado o jogo de forma diferente". Ficou por mostrar um cartão amarelo a João Palhinha, por falta sobre João Mário, de acordo com o VAR Bola Branca.



"Aos 74 minutos, num lance na área do Benfica entre Grimaldo e Porro, há um jogo de braços entre os dois. Manuel Mota nada assinalou, e bem", elogiou.

O golo de Pablo Sarabia, que completou a reviravolta, "foi bem validado", apesar das dúvidas sobre eventual posição irregular do espanhol do Sporting.

"Aos 89 minutos, é reclamado um penálti de Matheus Reis sobre Henrique Araújo, que vai a recuar, acaba por chocar com Matheus Reis e caem os dois. Bem Manuel Mota ao nada assinalar", sublinhou Paulo Pereira.

O Sporting derrotou o Benfica, por 1-2, na final, e conquistou a Allianz Cup pelo segundo ano consecutivo.