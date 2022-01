Vasco Seabra quer vencer no Dragão. "Se não acreditasse, os jogadores despediam-me"

Vasco Seabra está ciente das dificuldades, contudo, acredita que o Marítimo pode ir buscar os três pontos ao terreno do FC Porto.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida da jornada 20 da I Liga, o treinador dos insulares salientou que não poderia pensar de outra forma que não acreditar que a vitória no Dragão é possível.

"Se não acreditasse, os meus jogadores despediam-me. Não temos outro caminho que não seja competir, independentemente do adversário. Temos tido bons jogos e bons resultados. Vamos ter de sofrer, lutar muito, trabalhar muito, mas queremos manter a nossa identidade e competir, com vontade muito grande de vencer", sublinhou o técnico.

Acima de tudo, contudo, Vasco Seabra quer um Marítimo "capaz de criar dificuldades" ao líder, "que está num momento muito bom".

"Vamos com as nossas armas e a nossa ambição. Queremos jogar com muita alegria, para mostrarmos aquilo que valemos", vincou.

Ausências não são desculpa

O Porto não terá Luis Díaz, Taremi, Zaidu, entre outros. Contudo, assinalou Seabra, terá jogadores como Pepe, Francisco Conceição ou Grujic.

O treinador do Marítimo não se refugiará nos jogadores que faltam, como o castigado Joel, e acredita que Sérgio Conceição também não o fará.

"O Porto vai apresentar um 11 fortíssimo, nós também queremos apresentar um 11 fortíssimo. Também teremos os suplentes com muita vontade de entrar e fazer a diferença", afiançou Vasco Seabra.

O FC Porto-Marítimo joga-se no domingo, às 20h30, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.