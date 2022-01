Taça da Liga. PSP pede chegada atempada à final e garante revista “minuciosa”

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apelou, esta sexta-feira, aos adeptos que cheguem atempadamente ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, onde Benfica e Sporting se vão defrontar na final da Taça da Liga, no sábado.

Além de aconselhar a chegada atempada, a PSP assegura que vai estar preparada para dar resposta a qualquer tipo de situação e deixa claro que a revista aos adeptos vai ser exigente.

“Venham bastante cedo, a revista vai ser feita de forma minuciosa. Vamos ter todas a nossas valências a trabalhar, vamos acompanhar os adeptos organizados, vamos ter uma equipa de reação para qualquer ponto de situação na cidade, caso seja necessário”, explicou o intendente António Monteiro, em conferência de imprensa.

A PSP destacou o “comportamento exemplar” dos adeptos que assistiram aos duelos das meias-finais e lembra que o fecho do perímetro sanitário, que está previsto para as 15h00 e a abertura das portas para as 17h30, vai “inibir a entrada de pessoas que não estejam em condições de aceder”.

“Agradeço o comportamento exemplar dos adeptos que vieram às meias-finais. Que continue, que cheguem atempadamente à cidade, vamos a ter ‘fan zone’ com muita diversão. A revista de segurança vai ser efetivamente feita para que nada aconteça de mal dentro do estádio”, reforçou.

A final da Allianz Cup, entre Benfica e Sporting, está marcada para sábado, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.