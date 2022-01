Reduzido a 10, Estrela da Amadora perde em casa do Farense

O Farense recebeu e venceu o Estrela da Amadora, em partida da 20ª jornada da II Liga, por 3-0, somando agora 17 pontos, tantos quanto o Covilhã, mas no 15º posto, fora da zona de descida.

Os golos apareceram todos na segunda parte, depois da expulsão do avançado do Estrela da Amadora, Diogo Salomão que, em quatro minutos, viu dois amarelos (49 e 53) e consequente vermelho.

Cristian Ponde, saído do banco de suplentes aos 59, apontou o 1-0 ao minuto 73, Pedro Henrique, volvidos cinco minutos, fez o 2-0 e, por fim, Bruno Paz, aos 89' assinou o 3-0 final que encerrou a série de quatro jogos sem vencer - três derrotas consecutivas e um empate - da formação orientada por Vasco Faísca.

Com este resultado, o Estrela da Amadora continua em 6.º lugar, com 29 pontos, os mesmos do Nacional e mais dois que o Chaves, 7º, com menos três jogos.