Benfica B perde em casa do Trofense e pode ser igualado na liderança

O Benfica B perdeu, esta sexta-feira, em casa do Trofense, por 2-0, e pode ser igualado na liderança da II Liga.

O jogo foi empatado para o intervalo e um momento de inspiração de Achouri deu a liderança do marcador à equipa da Trofa. Aos 53 minutos, o avançado francês marcou um grande golo ao ângulo.

Já na reta final do encontro, Bruno Almeida aproveitou uma bola perdida, fintou Kokubo e fez o golo que deu a vitória ao Trofense.

Com este resultado, o Trofense volta às vitórias e sobe ao 11º lugar da II Liga, com 24 pontos. Já o Benfica B fica com os mesmos 39 pontos e pode ser apanhado pelo Casa Pia e Feirense, ambos com 36 pontos.