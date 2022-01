Arouca contrata Wellington Nem, avançado internacional brasileiro

O Arouca chegou a acordo para a contratação do extremo internacional brasileiro Wellington Nem e do defesa-central Nino Galovic, sabe a Renascença.

Wellington Nem estava sem clube desde que terminou contrato com o Cruzeiro, no final de dezembro. O extremo de 29 anos conta com muita experiência no futebol europeu, depois de seis épocas de ligação ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia, onde disputou Liga dos Campeões, Liga Europa e venceu quatro campeonatos.

O avançado internacional brasileiro fez 12 golos em 75 partidas pelo Shakthar. Representou ainda o Fortaleza, Fluminense, São Paulo e Figuerense. Fez três partidas na seleção, em 2012.

Na última época, disputou 23 partidas com o Cruzeiro, da segunda divisão brasileira.

Para o centro da defesa chega Nino Galovic, croata de 29 anos. O central esteve as últimas três temporadas no Rijeka, do país natal.

Galovic chega para ocupar a vaga de Campi, que deixou o Arouca nesta janela de transferências e junta-se a Basso, Abdoulaye e Brunão como opções para o centro da defesa, para além de Sema Velázquez, que recupera de grave lesão.

O Arouca, orientado por Armando Evangelista, está no 14º lugar da I Liga, com 17 pontos, depois do triunfo da noite de quinta-feira, em casa do Estoril.