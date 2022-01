Arouca anuncia dois reforços

O Arouca anunciou as contratações do extremo Wellington Nem e do defesa Nino Galovic, como a Renascença tinha noticiado.

Wellington Nem estava sem clube desde que terminou contrato com o Cruzeiro, no final de dezembro. O extremo internacional brasileiro de 29 anos conta com muita experiência no futebol europeu, depois de seis épocas de ligação ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia, onde disputou Liga dos Campeões, Liga Europa e venceu quatro campeonatos.



O avançado internacional brasileiro fez 12 golos em 75 partidas pelo Shakthar. Representou ainda o Fortaleza, Fluminense, São Paulo e Figuerense. Fez três partidas na seleção, em 2012.

Para o centro da defesa chega Nino Galovic, croata de 29 anos. O central esteve as últimas três temporadas no Rijeka, do país natal.



Galovic chega para ocupar a vaga de Campi, que deixou o Arouca nesta janela de transferências e junta-se a Basso, Abdoulaye e Brunão como opções para o centro da defesa, para além de Sema Velázquez, que recupera de grave lesão.