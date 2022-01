Moreirense anuncia contratação de Jefferson Jr

O Moreirense anunciou, em comunicado, a contratação de Jefferson Júnior, como a Renascença tinha anunciado.

O médio de 28 anos chega para substituir Filipe Soares, que já está na Grécia para reforçar o PAOK. Jefferson trabalhou com Ricardo Sá Pinto na época passada no Gaziantep e chega a custo-zero, com contrato até ao final da temporada.

Antes de rumar à Turquia, em 2017, o mais recente reforço às ordens de Ricardo Sá Pinto representou clubes como o Figueirense e o Fortaleza do Brasil



O Moreirense, orientado por Ricardo Sá Pinto, está no 16º lugar da classificação, posto de "play-off" de despromoção, e procura reforçar-se no mercado de janeiro para fugir aos lugares de descida de divisão.