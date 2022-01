Mirallas fará a diferença no Moreirense e no campeonato

O português José Domínguez, que orientou Kevin Mirallas no Gaziantep, da Turquia, na temporada passada, acredita que o internacional belga pode fazer a diferença na Liga portuguesa e no Moreirense.

O reforço mais sonante de sempre da equipa de Moreira de Cónegos já trabalha às ordens de Ricardo Sá Pinto e até pode fazer a sua estreia na visita ao Braga, no domingo, na 20.ª jornada do campeonato. Em entrevista a Bola Branca, José Domínguez garante que, apesar dos 34 anos, Mirallas continua a ser um jogador de nível distinto.

"Será bom para o grupo. É um jogador que também consegue aglomerar. Este tipo de jogador, pela qualidade que tem, assume posições de destaque no grupo de trabalho, também. Traz qualidade e experiência para o Moreirense e para a nossa Liga", assinala o ex-adjunto de Sá Pinto.



Qualidade, carisma, trabalho e versatilidade

Mirallas segue Sá Pinto desde o Gaziantep, onde foi treinado pelo antigo internacional português na temporada passada, para o Moreirense.

José Domínguez destaca o "caráter" e capacidade de trabalho do internacional belga, que na Turquia "era um dos craques da equipa".

"O Kevin é um jogador com uma capacidade técnica acima da média, com muita experiência em grandes campeonatos, com mais de 80 internacionalizações pela seleção da Bélgica. É um jogador de fino recorte, com última bola, fantástico na tomada de decisão", elogia.



O antigo jogador de Lille, Everton ou Fiorentina pode dar ao Moreirense "maior capacidade de ter bola" e versatilidade: "Pode fazer também a posição de médio-ofensivo, assim como de interior ou de extremo."

Regresso ao melhor nível em pouco tempo

Mirallas estava sem clube, mas rapidamente estará apto a dar o seu melhor à equipa. José Domínguez revela que, "no último ano e meio, depois de ter terminado contrato com o Gaziantep, o extremo foi para a Bélgica treinar no Standard de Liége, "para manter a forma física".

"Ele é um profissional fantástico. É um jogador ainda com muita vontade, que adora o jogo e que, com 34 anos, ainda pode dar muito. Falta-lhe agora, o que penso que irá acontecer rapidamente, a integração. Talvez ir entrando aos poucos, ajudando já, mas penso que, no espaço de três, quatro semanas, se tudo correr bem, já poderemos ver o Kevin no seu melhor e a ajudar a equipa do Moreirense", assegura o treinador.



Kevin Mirallas assinou com o Moreirense até ao final da temporada.