Liga anuncia hora para o Desportivo de Chaves-Varzim

A receção do Desportivo de Chaves ao Varzim, da jornada 18 da II Liga, foi reagendada para as 18h00 da próxima quarta-feira, 2 de fevereiro.

O encontro, inicialmente marcado para o dia 16 de janeiro, tinha sido adiado devido a um surto de Covid-19 no plantel do clube varzinista.

A nova data já tinha sido, entretanto anunciada. Faltava apenas a hora.



O Chaves ocupa a sétima posição da II Liga, com 27 pontos, menos nove (e menos dois jogos) do que o Feirense, na zona do "play-off" de subida. O Varzim está no 17.º lugar, em zona de despromoção, com 11 pontos, a seis do Sporting da Covilhã, primeira equipa acima da linha de água.