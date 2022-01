Estoril e Arouca tentam voltar a vencer em jogo em atraso da jornada 18

Estoril Praia e Arouca acertam, esta quinta-feira, o calendário da I Liga. Ambos procuram regressar às vitórias no jogo em atraso da jornada 18.

O jogo estava inicialmente agendado para 15 de janeiro. No entanto, a Liga aceitou o adiamento, já ao abrigo das condições aprovadas em assembleia geral, porque o Arouca não tinha 13 jogadores disponíveis, entre os quais um guarda-redes, devido a um surto de Covid-19.

Neste acerto de calendário, as duas equipas procuram colocar fim a uma série de maus resultados. O Estoril não vence há quatro jornadas (três derrotas e um empate), o Arouca há seis (cinco derrotas e um empate).

Na classificação, enquanto o Estoril, sétimo colocado, está perto da luta pela Europa, o Arouca está em zona de descida, no 17.º lugar, com menos dois pontos do que o Famalicão, em 16.º, lugar do "play-off" da manutenção, e do que o Moreirense, em 15.º.

O jogo no Estádio António Coimbra da Mota tem início às 20h15, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.