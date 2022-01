Arouca vence em casa do Estoril com reviravolta no final

O Arouca venceu em casa do Estoril, por 2-1, com reviravolta nos últimos minutos da partida, em jogo em atraso da 18ª jornada da I Liga, devido a um surto na equipa do Arouca que levou ao adiamento da partida.

A equipa da casa começou melhor e colocou-se na frente do marcador devido à infelicidade de Abdoulaye, que marcou na própria baliza aos 6 minutos de jogo.

O Arouca teve sempre muitas oportunidade, mas chegou ao empate apenas aos 89 minutos de jogo, por André Silva.

No último lance do jogo, Leandro Silva bateu um livre para a área do Arouca, e Kouassi desviou para golo, o seu primeiro na I Liga.

O Arouca termina uma série de seis jogos seguidos sem vencer e sai da zona de descida, agora no 14º posto da I Liga, com 17 pontos. Já o Estoril falha o ataque ao sexto lugar, continua com os mesmos 25 pontos somados.