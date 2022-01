Vitória de Guimarães. André André testa positivo à Covid-19

André André testou positivo à Covid-19 e vai falhar a visita do Vitória de Guimarães ao Vizela, a contar para a 20.ª jornada do campeonato.

Em comunicado no site oficial, esta quarta-feira, o Vitória informou que o médio internacional português, de 32 anos, acusou positivo, inicialmente, num teste antigénio. O resultado foi confirmado por teste PCR.

André André já se encontra em isolamento. O capitão do Vitória falha, assim, a deslocação a Vizela, no sábado. Contudo, deverá estar disponível para o dérbi com o Sporting de Braga, uma semana depois.