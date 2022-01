Sporting de Braga contrata vice-campeão do mundo de sub-17

O Braga anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Eugenio Pizzuto.

O médio-defensivo mexicano, de 19 anos, assinou um contrato válido para a próxima época e meia. Por agora, reforça a equipa B.

Pizzuto foi capitão do México e eleito terceiro melhor jogador do último Mundial sub-17, em que os centro-americanos chegaram à final.

Com passagens por Pachuca, do México, e Lille, de França, Pizzuto embarca, agora, na nau portuguesa do Braga, com o objetivo de "fazer as coisas bem para poder crescer como jogador e ajudar a equipa".

"Quero começar a conquistar o meu lugar no clube, continuar a minha formação e poder estrear-me pela equipa principal do SC Braga”, afirmou o médio mexicano, citado pelo site oficial dos guerreiros.

Pizzuto agradeceu o grande interesse mostrado pelo Braga: "A vontade que mostrou para eu estar aqui foi o que me chamou a atenção para vir para cá. O SC Braga é um clube formador, um clube importante em Portugal e estou muito feliz por fazer parte desta grande instituição."